ONE PIECE 1067: il segreto di Vegapunk e una battaglia in vista

Un passato dimenticato è la cornice dell'attuale saga di ONE PIECE, che ha portato Rufy e gli altri nel territorio di Vegapunk. Egghead si sta rivelando un'isola sempre piena di sorprese e ovviamente continuerà a esserlo. Qui è iniziato un legame col passato che è stato narrato con il flashback a Ohara e che continua anche nel nuovo capitolo.

ONE PIECE 1067 vede ancora una volta la copertina dedicata alla mini avventura del Germa 66, con Caesar Clown e Judge Vinsmoke che stanno lottando tra loro. Intanto Rufy conosce il vero Vegapunk, ormai invecchiato. Il genio spiega che il suo cervello adesso è stato trasportato in Punk Records, una rete che racchiude tutte le conoscenze raccolte da lui e dai suoi sei satelliti. Intanto parte la spiegazione sul robot gigante che è alle loro spalle.

Lo scienziato rivela che questo robot è stato costruito da un'antica civilizzazione presente durante il secolo vuoto e che, 200 anni prima, tentò di assaltare Mary Geoise, senza riuscire però a fare danni a causa dell'esaurimento del combustibile. Intanto la CP0 arriva nei pressi di Egghead e chiede il permesso di accedere, subito negato da Shaka. Il primo Vegapunk dà ordine agli altri di prepararsi per la battaglia.

Intanto improvvisamente Kuma si risveglia. Dragon e Ivankov cercano di fermarlo ma il rivoluzionario apparentemente senza volontà si dirige verso una direzione. ONE PIECE sarà in pausa per una settimana, quindi sarà necessario attendere prima di avere risposte.