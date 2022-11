ONE PIECE 1067 spoiler completi e immagini: il pericolo si avvicina

Si entra sempre più nel vivo della saga di Egghead. Rufy e gli altri sono approdati su quest'isola che sta riservando molte sorprese, come confermano gli spoiler di ONE PIECE 1067.

Il capitolo 1067 di ONE PIECE si intitola "Punk Records" e inizia con una zuffa tra Caesar Clown e Judge Vinsmoke, entrambi sulla nave del Germa 66 nelle mini avventure dedicate alla famiglia di Sanji. Si riprende poi con il vero Vegapunk che spiega che ha mangiato il frutto Nomi Nomi no Mi (Frutto Cervello Cervello) che gli permette di conservare un'illimitata quantità di informazioni, ma come effetto il suo cervello continua a crescere. Non è per questo però che è un genio, dato che lo è fin dalla nascita.

La parte superiore di Egghead è formata proprio dal cervello di Vegapunk ed è denominata Punk Records e sta continuando a crescere. Quella che invece ha sulla testa, a forma di mela, è un'antenna che gli consente di collegarsi a quelle informazioni, mentre i sei satelliti fanno tutto il lavoro. Inizia poi a spiegare che il robot antico fu costruito 900 anni prima e che 200 anni fa si arrampicò sulla Red Line per attaccare Mary Geoise. Tuttavia finì il combustibile e si fermò, venendo catturato. Nello stesso anno, iniziò la discriminazione verso gli uomini pesce, come ricorda Nico Robin.

La fonte di energia utilizzata è ancora misteriosa e Vegapunk sta facendo delle ricerche. Intanto Bonney estrae la sua spada e cerca di attaccare lo scienziato, ma la spada di luce è un'invenzione fallita che attira soltanto gli insetti, che la piratessa odia, così sviene. Vegapunk ha qualcosa da dare a Bonney, mentre dice che l'incontro con Rufy deve essere un segno del destino. Intanto la CP0 ritorna e approda a Egghead, ma non riesce a entrare nel laboratorio. Shaka ha bloccato infatti le porte e ha affermato di lasciare lì il Seraphim, mentre gli altri satelliti devono prepararsi alla battaglia.

A Kamabakka, improvvisamente Kuma si rialza. Dopo essere inciampato, inizia a correre verso un luogo sconosciuto, lasciando attoniti Dragon e Ivankov. La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa.