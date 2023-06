ONE PIECE 1067, trailer e uscita: il duo della nuova era sferra l'attacco decisivo

Dopo lo speciale riassuntivo di ONE PIECE andato in onda la scorsa domenica, finalmente prosegue l'adattamento della Saga di Wano. La battaglia tra la Nuova Generazione e la Vecchia Era sta per arrivare a un momento decisivo. Un Imperatore potrebbe cadere nel corso dell'episodio 1067 di ONE PIECE.

Le rispettive vittorie di Sanji e Zoro su Queen e King hanno lasciato libero spazio ai combattimenti tra i Capitani e gli Yonko. Sebbene gli episodi del Gear 5 di ONE PIECE siano stati rinviati, gli spettatori possono godere della meravigliosa, adrenalinica battaglia tra Big Mom e il duo formato da Kidd e Law.

La volontà della nuova generazione di ONE PIECE non si è spenta dinanzi ai colpi micidiali del Soul Soul di Big Mom, la quale a sua volta sembra non cadere nonostante gli immensi sforzi dei due giovani capitani. La battaglia sta tuttavia per raggiungere il suo momento chiave.

Sarà con l'episodio 1067 di ONE PIECE, in onda in simulcast streaming su Crunchyroll il 2 luglio 2023, che questo scontro giungerà a conclusione. Mentre Big Mom subirà i terribili colpi di Law e Kidd, all'Imperatrice torneranno in mente le parole del Re Roger. L'ambizione e il sogno spericolato dei due capitani è destinato a prevalere e il suono della Vecchia Era destinato a disperdersi. La prossima puntata dell'anime di ONE PIECE si intitola "Verso la nuova era! Conclusione! La determinazione dei mocciosi!".