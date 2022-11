ONE PIECE 1068 data di uscita e teorie: la compagnia di un genio

Rufy e i suoi sono arrivati a Egghead, un'isola che finora non era mai stata nominata in ONE PIECE. Il Nuovo Mondo si sta continuando a rivelare ricco di sorprese, e queste non avranno fine, se non alla conclusione della storia. E di rivelazioni Vegapunk ne sta facendo, vista la sua storia del robot gigante.

Il geniale scienziato però ha qualche problema non di poco conto di cui liberarsi. Mentre i protagonisti di ONE PIECE ascoltavano le rivelazioni di Vegapunk e di Shaka, la CP0 è arrivata a Egghead. Il gruppo guidato da Rob Lucci ha un compito ben preciso, ma sembra che non riuscirà a portarlo a termine così facilmente come pensava. Soprattutto tenendo in considerazione che il suo nemico principale è sull'isola.

In ONE PIECE 1068 ci sarà un nuovo incontro tra Lucci e Rufy? Un rematch non sarebbe impossibile, dato che si trovano a pochi metri di distanza, ma non sembra la via più fresca da percorrere. Di certo però i mugiwara devono difendere lo scienziato, anche tenendo in considerazione che Vegapunk ha chiesto a Rufy di farlo fuggire. Ci sono quindi possibilità che la saga si concluda nei prossimi capitoli, con il numero 1068 che farà fare un passo importante in questa direzione, portando poi i mugiwara a Elbaf.

ONE PIECE 1068 verrà pubblicato domenica 4 dicembre su MangsPlus.