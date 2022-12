ONE PIECE 1068: il nobile obiettivo del geniale Dr. Vegapunk

Le vicende sull’interessante isola di Egghead, luogo dove i Mugiwara hanno finalmente conosciuto di persona il geniale Dr. Vegapunk, lo scienziato più brillante del mondo di ONE PIECE, sono state stravolte dall’arrivo di potenti avversari. In attesa di scoprire come si evolverà la fine di questa breve saga, scopriamo le vere intenzioni di Vegapunk.

Presentato come un personaggio avvolto nel mistero, e che ha diviso il suo genio e la sua personalità in sei corpi “satelliti”, Vegapunk viene spesso percepito come colui che ha fornito armi molto potenti al Governo Mondiale, dal quale ha continuato a ricevere ingenti fondi. In realtà, Vegapunk ha condotto quelle ricerche per armamenti e oggetti offensivi per avere i soldi necessari a realizzare il suo sogno: creare un mondo dove l’energia possa essere abbondante, accessibile a tutti e gratuita.

Interessato a recuperare l’energia antica che alimentava i macchinari durante i cento anni del grande vuoto, lo scienziato intende lasciare al più presto l’isola, e per questo chiede a Luffy di salpare insieme ai mugiwara sulla Thousand Sunny. Ovviamente questo potrebbero coinvolgere i protagonisti in ulteriori scontri con agenti del Governo Mondiale, come sta già avvenendo con i membri della CP0. Nonostante Luffy non riesca a comprendere la grandezza di quello che vuole raggiungere Vegapunk, accetta di farlo salire sulla sua nave.

Credete che lo scienziato riuscirà davvero nel suo intento? E nel caso in cui ci riuscisse, che ruolo giocherà l’antica energia andata perduta nella saga finale? Diteci la vostra nei commenti. Per finire ricordiamo che presto arriverà un importante annuncio di ONE PIECE, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Perona.