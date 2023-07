ONE PIECE 1068: l'ordine dei Cinque Astri e la fine dei Kurozumi

L'arco narrativo del Paese di Wano sta per giungere al termine anche nella serie animata di ONE PIECE. Big Mom è stata sconfitta, mentre Rufy sta per giocare la sua ultima carta vincente contro Kaido. Prima di assistere al finale dello scontro con l'Imperatore, Onigashima ha anche altro da raccontare.

Mentre le ciurme di Law e Kidd festeggiano la vittoria dei loro capitani, nella puntata 1068 di ONE PIECE Izo affronta una pericolosa battaglia. Dopo aver tratto in salvo Kinemon e sua sorella Kikunojo, affidati alle cure di Usopp, l'ex capitano della ciruma di Barbabianca si ritrova al cospetto di due membri del CP0 infiltrati a Wano. Per il bene dei loro amici, nonostante la proposta degli agenti del Cypher Pol di lasciar perdere battaglie inutili, Izo non può permettere che questi vadano via indisturbati. La disparità numerica e la fatica già cumulata impedisce a Izo di trovare la vittoria, che tuttavia riesce comunque a uccidere uno degli agenti del Governo. L'altro, vittorioso, riceve un nuovo ordine proveniente direttamente dai Cinque Astri di Saggezza. Il CP0 deve intromettersi nello scontro tra Rufy e Kaido per uccidere Cappello di Paglia. Anche X-Drake, ancora vivo, recepisce il messaggio.

In ONE PIECE 1068 si risolve un'altra, importante questione. Komurasaki, la cortigiana più famosa di Wano, intrattiene con il suo shamisen lo shogun Kurozumi Orochi, agitato per il cataclisma che incombe su Onigashima. Quando delle macerie colpiscono il despota, che con Kaido ha oppresso Wano, Komurasaki agisce rivelando la sua vera identità. Colpito lo shogun con un chiodo di Agalmatolite, la cortigiana spiega il significato della canzone da lei suonata. "Principessa Lunare" era la canzone preferita di suo padre, Kozuki Oden. Lady Hyori pone dunque fine al dominio di Orochi e del Clan Kurozumi. Con l'uscita di ONE PIECE 1069 si tornerà ad assaporare la battaglia tra Rufy e Kaido.