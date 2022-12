ONE PIECE 1068: l'attesa rivincita viene animata grazie ad un animatore

L'anime di ONE PIECE è ancora piuttosto lontano dal fronte cartaceo di Eiichiro Oda, tuttavia molto lentamente la serie televisiva sta adattando le fasi conclusive della Saga di Wano. Qualche volta gli stessi addetti ai lavori ne approfittano però per fare un balzo nel futuro per trasporre scene originali.

Gli animatori che collaborano per progetti televisivi in Giappone sono spesso sobbarcati di lavoro, tuttavia di tanto in tanto riescono a ritagliarsi del tempo per poter realizzare delle clip originali da condividere in rete e per affinare le proprie tecniche.

L'animatore noto come KIECA, che ha già lavoro per TOEI Animation e MAPPA per l'anime di ONE PIECE e Chainsaw Man, ha realizzato una breve clip della durata di 9 secondi, apprezzabile in calce alla notizia, in cui immagina un frammento dello scontro tra Rufy e Lucci, i due protagonisti della nuova battaglia nella Saga di Egghead. Il video è stato molto apprezzato in calce alla notizia perché adatta una scena del manga di Oda sensei con dinamismo, fluidità e con la giusta dose di epicità.

E voi, invece, non vedete l'ora che questa parte del fumetto originale venga trasposta in chiave televisiva? Diteci che ve ne pare della clip nella sezione dedicata ai commenti proprio qua sotto.