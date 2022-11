ONE PIECE 1068 spoiler e immagini: l'attacco del Governo Mondiale

Finora c'è stata una fase molto tranquilla a Egghead, con pochissima azione delimitata per lo più a qualche gag con Atlas e al brevissimo scontro con il Seraphim Jinbe. Tuttavia, è il momento che questa saga di ONE PIECE si dedichi a qualche fase più concitata, e lo fa proprio con il nuovo capitolo.

Gli spoiler di ONE PIECE 1068, completi di immagini che potete osservare nella galleria in basso, inizia con la solita mini avventura, ancora una volta dedicata al Germa 66. Di nuovo, Caesar Clown e Judge Vinsmoke stanno lottando mentre ricordano il loro passato nel MADS, con Vegapunk che si intravede nei loro pensieri insieme ad altre silhouette in nero.

Il capitolo 1068 di ONE PIECE intitolato "Il sogno di un genio" si apre però con una discussione tra Pythagoras e Lucci. Il membro della CP0 chiede se sia colpa loro se le navi del Governo Mondiale sono affondate nei pressi dell'isola, ma Pythagoras nega. Lucci attiva il potere di teletrasporto del Seraphim Kuma, soprannominato S-Bear, e fa trasportare i tre membri sull'isola, quando una bestia marina assale la nave e la distrugge. Su Kamabakka, si ritorna a vedere Kuma. Kuma utilizza lo stesso potere del Nikyu Nikyu no Mi per teletrasportarsi altrove, sparendo dalla vista di Dragon e Ivankov.

Si ritorna su Egghead, con Rufy che prende in giro Vegapunk per la testa. Lo scienziato intanto inizia a parlare del perché vuole essere portato lontano da Egghead, menzionando le sue ricerche per un'energia illimitata che potesse essere usata da tutti liberamente, ma che l'ha portato troppo vicino all'energia segreta utilizzata dal regno antico. È per questo che il Governo Mondiale vuole tappargli la bocca. Rufy decide di aiutarlo, e si danno appuntamento all'edificio più alto, dove il capitano dovrà portare anche Bonney.

Shaka ordina l'attivazione di S-Shark, S-Snake e S-Hawk, dando il loro controllo a Sentomaru, che non sembra però trovarsi sull'isola mentre la CP0 combatte i sistemi di difesa dell'isola. Atlas inizia a scontrarsi con loro, ma non ha chance contro Rob Lucci trasformato in modalità ibrida. Proprio nella doppia pagina finale, Rob Lucci e Rufy si incontrano. Quale destino ci sarà per i due combattenti?