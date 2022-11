ONE PIECE 1068 spoiler: il sogno del più grande dei geni

Conclusa Wano, è iniziato l'ultimo arco narrativo di ONE PIECE, che ha portato Rufy e compagni su una nuova isola. Considerata la situazione, sembra che Egghead sarà più breve e per questo le cose stanno procedendo molto più in fretta del solito. Ciò non vuol dire però che sarà tutto semplice per il cappello di paglia e i suoi alleati.

Gli spoiler di ONE PIECE 1068 si concentrano su alcuni elementi relativi a Vegapunk, ormai vero protagonista di questo ciclo di capitoli.

Il capitolo 1068 di ONE PIECE si intitola "Il sogno di un genio";

Nelle avventure di copertina, Judge e Caesar continuano a combattere tra di loro mentre ricordano i giorni che hanno passato insieme nel MADS;

Il titolo si riferisce al sogno di Vegapunk;

Il genio vuole creare una fonte di energia gratuita che possa essere concessa a tutti nel mondo, ma proprio questa ricerca lo ha portato vicino alla fonte d'energia misteriosa che veniva usata dal regno antico , suscitando le ire del Governo Mondiale che per questo vuole eliminarlo;

Vegapunk vuole che Rufy lo porti via da Egghead perché sa che il Governo Mondiale vuole ucciderlo per tutto ciò che sa sul secolo vuoto e le sue ricerche sul robot;

Shaka ordina di attivare S-Snake, S-Hawk e S-Shark. Inoltre assegna il controllo a Sentomaru;

Lucci usa il Rokuogan su Atlas, che viene gravemente danneggiata;

Rufy e Lucci si incrociano alla fine del capitolo.

Sembra che sarà quindi un altro capitolo ricco di informazioni ma anche la minaccia che potrebbe portare allo scoppio di una nuova battaglia contro la CP0 in ONE PIECE.