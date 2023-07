ONE PIECE 1068, trailer e uscita: la vendetta della principessa lunare

La distanza che ci separa dal debutto del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE è ormai risicata. Tra meno di un mese TOEI Animation stupirà il pubblico con una serie di episodi che stravolgeranno il modo in cui guarderemo Rufy. Prima, però, l'appuntamento è con la puntata 1068 di ONE PIECE.

La sfida generazionale tra Law e Kidd contro Big Mom è giunta al termine con la trasmissione di ONE PIECE 1067. Il dottore della morte e il capitano sono riusciti, non senza gravi problemi, a disfarsi della Yonko, precipitata giù da Onigashima in una colata lavica. Al contempo, anche Yamato è riuscito a fermare il demone infuocato Kazenbo impedendo un'esplosione letale che avrebbe ucciso tutti coloro i quali si trovano nella fortezza. La guerra di Wano, tuttavia, non è ancora finita.

Non è solamente lo scontro tra Kaido e Rufy a non aver trovato ancora una soluzione. Tra le mura di Onigashima la minaccia del Clan Kurozumi è ancora viva, ma a fermarla ci penserà la figlia di Kozuki Oden. Tornata a vestire i panni di Komurasaki, la cortigiana più famosa di Wano, Hiyori suona la "principessa lunare" con il suo shamisen per Orochi. Per lo shogun infame di Wano questa sarà la sua ultima canzone.

Intitolato "Il riverbero della principessa della luna", nell'episodio 1068 di ONE PIECE Kaido piangerà la scomparsa di Big Mom, mentre Izo proseguirà la sua sfida con il CP0. La fase finale del paese di Wano comincerà dal 9 luglio 2023.