ONE PIECE 1069: un cliffhanger anticipa il destino di Rufy!

L'episodio 1069 di One Piece oltre a svelare il Gear 5 presenta un cliffhanger che potrebbe rivelarci la sorte che attende Cappello di Paglia e alcuni indizi sull'esito dello scontro contro Kaido.

Ci troviamo a Onigashima, Cupola del Teschio, sul tetto del Castello di Kaido. Rufy ha già subito diverse sconfitte da parte dello Yonko e, stremato dal Gear 4, si prepara al colpo decisivo e, di conseguenza, a porre fine al duello una volta per tutte. Purtroppo interviene un membro della CPO che impedirà a Cappello di Paglia di sferrare il suo pugno e reagire all'attacco di Kaido. Dopo questo evento pare proprio che sia finita per il capitano, con l'Imperatore irritato per la vittoria "contaminata", proprio come era successo con Oden.

L'episodio 1070 di One Piece ci mostrerà ques'ultima sconfitta di Rufy prima del gear 5 più dettagliatamente e aprirà le porte ad un nuovo scenario. Non sappiamo di preciso cosa ci aspetterà da qui in avanti, ma una cosa è certa: ci stiamo avvicinando ad uno dei momenti più emozionanti che l'anime figlio di Eiichiro Oda ci abbia mai regalato.

