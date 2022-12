ONE PIECE 1069, proprio come allora: quella scena ripetuta come 16 anni fa

Il buon Eiichiro Oda, lo straordinario autore di ONE PIECE, non è nuovo ad omaggi, citazioni ed easter egg all'interno del suo capolavoro. Anche il capitolo 1069, l'ultimo in ordine d'uscita, non è stato esente da un particolare rimando al passato che tanto ha affascinato il web.

Uno scontro tra frutti del diavolo risvegliati, questa è la sintesi dell'epica battaglia tra Rufy e Lucci, una rivincita che i lettori aspettavano di rivedere da 16 anni. All'epoca, infatti, il capitano dei Mugiwara riuscì a sconfiggere l'avversario dopo uno dei combattimenti più epici del manga. Oggi Lucci è tornato in qualità di componente della CP0 e nonostante gli avvertimenti non ha potuto fare a meno di intraprendere uno scontro con il protagonista e al pieno dei propri poteri.

La scena in cui i pugni dei due personaggi si scontrano, tuttavia, non è casuale dal momento che l'autore ha voluto omaggiare la stessa sequenza del capitolo 409, di 16 anni fa. Non sappiamo se l'esito dello scontro volgerà nuovamente a favore di Rufy, eppure questa era una rivincita molto attesa all'interno della community.

Secondo voi chi ne uscirà vittorioso da questo scontro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.