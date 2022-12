ONE PIECE 1069 data di uscita e teorie: ritorna uno scontro del passato?

Vegapunk ha attirato le ire e le antipatie del Governo Mondiale, che non è rimasto di certo a guardare. È così che si può spiegare la presenza della CP0 a Egghead, la nuova isola scoperta da Rufy e ciurma. In questo posto dimenticato, potrebbe però consumarsi una sfida che sarà un ritorno al passato di ONE PIECE.

Vegapunk riesce a ottenere il beneplacito di Rufy e salirà con lui sulla Thousand Sunny per scappare da Egghead e mettersi al riparo dai tentativi di omicidio del Governo Mondiale. Intanto però Rob Lucci è sbarcato insieme ai suoi compagni, Kaku e Stussy. Ci vuole poco per rivedere la brutalità di Rob Lucci contro Atlas nel capitolo 1068, ma il finale riporta alla mente un incontro che già c'è stato tempo addietro.

In ONE PIECE 1069 si incontreranno Rob Lucci e Rufy. I due si sono intravisti e quindi si scatena un grande ventaglio di possibilità. Un secondo scontro tra i due nemici non è da escludere, ma sarebbe comunque una ripetizione di una battaglia che non avrebbe senso di esistere, considerata la nuova forza di Rufy. D'altro canto, è difficile anche che Rob Lucci decida di ritirarsi, considerato il suo orgoglio e la sua natura predatoria. C'è la possibilità che sia Rufy invece che decida di andare via, per poter portare Bonney e gli altri al sicuro.

Sta di fatto che vanno considerate anche possibili intrusioni, magari di uno dei Seraphim liberati da Vegapunk o anche di qualche altro personaggio d'alto calibro, come un Kuma Bartholomew in arrivo con il suo frutto Pad Pad oppure un sostegno da parte della marina proveniente dalla base vicina.

ONE PIECE 1069 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 11 dicembre alle ore 16:00.