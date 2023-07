ONE PIECE 1069, l'ultimo Gear Fourth: la sconfitta dello Snakeman

L'ultimo scontro dell'arco di Wano di ONE PIECE è anche quello con la posta in gioco più alta. Una vittoria di Kaido segnerebbe la sconfitta totale del raid dei samurai e della triplice alleanza tra Mugiwara, Pirati di Hearts e Pirati di Kidd, mentre una vittoria di Rufy porterebbe il popolo di Wano a riassaporare la libertà.

ONE PIECE 1069 riprende con Guernica in stato di shock per la sconfitta di Maha da parte di Izo, ex dei pirati di Barbabianca. Tuttavia, un nuovo ordine dall'alto non fa altro che confondere maggiormente il membro della CP0. Come già rivelato in ONE PIECE 1068 i Cinque Astri vogliono vedere Rufy morto. Nel mentre, Drake riesce a scampare dalle macerie e colpire alle spalle Guernica, che però riesce a sopravvivere e fuggire via per completare la nuova missione. Altrove, a Onigashima si risolve lo scontro tra Raizo e Fukurokuju. A uscire vincitore da questa battaglia è il ninja che serviva Kozuki Oden.

Sulla Cupola Teschio prosegue lo scontro tra Kaido e Rufy, con Cappello di Paglia che consuma le sue ultime energie trasformandosi per l'ultima volta in Gear Fourth Snakeman. Dopo aver riempito di pugni l'Imperatore, tuttavia, Rufy viene colpito in pieno da un Boro Breath.

Il capitano dei Mugiwara è riuscito a resistere anche a questo attacco micidiale, ma ormai la sua energia ha raggiunto gli sgoccioli. Provocato da Kaido, Rufy riesce a mantenere attivo per il Gear 4 e a lanciarsi in un ultimo, disperato attacco. Poco prima dell'impatto, però, Rufy viene intercettato da Guernica, che gli impedisce di sferrare il suo colpo. Kaido, invece, riesce a colpire e sconfiggere l'indifeso Cappello di Paglia, ma si rende conto di aver vinto unicamente grazie all'intervento del CP0. La sua rabbia esploderà con l'uscita di ONE PIECE 1070.