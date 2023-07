One Piece 1069: il trailer svela il nuovo combattimento fra Rufy e Kaido

Negli scorsi episodi di One Piece la feroce Big Mom è stata sconfitta e l'arco narrativo del Paese di Wano sta per giungere al termine. Adesso Rufy deve solo riuscire ad affrontare Kaido e questo sembra che accadrà proprio nella prossima puntata.

Nell'episodio 1068 di One Piece è avvenuta la fine dei Kurozumi grazie all'intervento di Lady Hyori che ha messo fine anche al dominio di Orochi.

L'anime di One Piece ha affrontato le battaglie finali dell'arco di Wano e il video promozionale del prossimo episodio di One Piece annuncia l'imminente culmine della lotta tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome di Onigashima.

Il protagonista deve porre finalmente fine a questa lotta che sarà focale per l'intera trama dell'opera, poiché i due utilizzeranno le loro mosse più potenti e vedremo presto il debutto di una nuova forma di Rufy anche nell'anime.

L'Episodio 1069 di One Piece, intitolato "There is Only One Winner - Luffy vs. Kaido", porterà verso la fine di questo arco narrativo. L'anteprima lo anticipa così:

"C'è un solo nemico da sconfiggere! Con il desiderio dei guerrieri samurai nei suoi pugni, Rufy combatte a testa alta! Kaido si impegna nella pura battaglia per la vita! Mentre la fine della guerra si avvicina, i due diventano sempre più determinati!".

L'uscita dell'episodio 1069 di One Piece è programmata per il 16 luglio 2023 e uscirà in simulcast su Crunchyroll, al momento affiancata da trailer e sinossi.