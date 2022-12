ONE PIECE 1069: il risveglio del leopardo, la forza raggiunta da un agente

La saga di Egghead si sta concludendo con una serie di colpi di scena e ritorni preannunciati ma estremamente importanti. Il capitolo 1069 di ONE PIECE è stato teatro di uno dei rematch più sorprendenti, ponendo i Mugiwara contro degli agenti della Cipher Pol 0, unità d’élite dell’organizzazione di spionaggio al servizio del Governo Mondiale.

Le saghe di Water Seven ed Enies Lobby vengono ancora ricordate per l’incredibile trasporto emotivo, riguardante sia l’addio alla Going Merry sia la dichiarazione di guerra da parte dei Mugiwara durante il salvataggio di Nico Robin, e per i diversi combattimenti mozzafiato, come Luffy contro Rob Lucci. Ora, Eiichiro Oda ha deciso di sorprendere i lettori riproponendo tale battaglia con i potenziamenti raggiunti da entrambi i personaggi, e nonostante il livello di Luffy, un Imperatore a tutti gli effetti, sia di molto superiore a quello raggiunto dall’agente, Lucci ha dato comunque prova di essere migliorato, soprattutto nella padronanza dei poteri del suo frutto del diavolo.

Infatti, Lucci è riuscito ad attivare il Risveglio del frutto Felis Felis modello leopardo, molto più animalesco, circondato da un'aura nera, e sembra che sia riuscito anche a controllare gli istinti animali senza che questo nuovo potere riesca a sovrastare la sua personalità, come invece avveniva in passato. È chiaro che dallo scontro con Luffy, Lucci abbia investito tempo nell’allenamento, arrivando a resistere ad un Mogura Pistol, anche se è altrettanto evidente come non riesca ancora a fronteggiarlo ad armi pari. Infine, vi lasciamo ad un’analisi più dettagliata sui poteri di Rob Lucci, e alle previsioni sul capitolo 1070 di ONE PIECE.