ONE PIECE 1069: la grande sfida dei Frutti del Diavolo risvegliati

Continua l'epica saga di ONE PIECE, che ormai da qualche mese sta regalando scenari completamente diversi rispetto a prima. Infatti, dopo anni di ambientazione a tema samurai a causa della lunghissima narrazione di Wano e Onigashima, Eiichiro Oda ha portato i suoi protagonisti su nuovi lidi, in quel di Egghead, isola del futuro.

Ma su quell'isola non ci sono soltanto Vegapunk e i pirati di cappello di paglia, ma anche un gruppo di personaggi già conosciuto che è loro nemico. La CP0 ha iniziato a spargere caos e di certo Rufy non può fargliela passare liscia. In ONE PIECE 1069 si vede un'apertura dedicata alla nave dei MADS, finanziata dal boss criminale Lu Feld.

La fase successiva però è dedicata completamente a Egghead, con Rob Lucci che viene bloccato da Kaku: la CP0 infatti non può attaccare un imperatore senza avere prima il permesso dei superiori, dato il rischio di scatenare una guerra. Tuttavia Rufy vede Atlas a terra e inizia ad arrabbiarsi, decidendo così di non farla passare liscia ai nemici. Bonney viene data a Chopper mentre Atlas viene portata via da Jinbe, così Rufy e Rob Lucci iniziano a combattere.

Al quartier generale della marina, Akainu viene a sapere che la CP0 è arrivata a Egghead ma che lì c'è anche Rufy. Viene inoltre confermato che Kizaru si sta dirigendo verso l'isola di Vegapunk. Si ritorna poi subito sul campo di battaglia con Rob Lucci che ha risvegliato il suo Frutto del Diavolo, ma lo stesso fa Rufy con il Gear Fifth. Il protagonista di ONE PIECE dà sfogo al suo potere mentre viene osservato dallo scienziato, che ha raggiunto col suo corpo principale la sala di controllo.

Proprio lui inizia a chiedere informazioni sulla trasformazione di Rufy, dicendo che il Gom Gom non è mai stato menzionato nel libro dei Frutti del Diavolo e che invece quella forma gli ricorda Nika. Scende intanto anche Sentomaru sul campo di battaglia con i Seraphim, che devono obbedire a lui. Il marine chiede a Rufy di portare Vegapunk con sé, ma Rob Lucci approfitta della distrazione per colpire brutalmente l'uomo con l'ascia. Senza di lui, infatti, i Seraphim devono obbedire al CP0. La sua mossa avrà successo?