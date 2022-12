ONE PIECE 1069 spoiler e immagini: la grande battaglia di Egghead

Ormai non ci si può più tirare indietro. I pirati di cappello di paglia hanno incontrato Vegapunk, il genio più importante e intelligente del mondo di ONE PIECE e stanno scoprendo pian piano segreti che il Governo Mondiale vorrebbe tenere ben celati. La richiesta del dottor Vegapunk non verrà accontentata però subito a causa di un'invasione.

Egghead è stata invasa da Rob Lucci e la CP0. Gli spoiler di ONE PIECE 1069 con immagini raccontano di una grande battaglia, ma prima c'è una mini avventura che racconta del passato dei MADS e di come fossero finanziati da Du Feld, un noto boss e anche invitato al matrimonio di Big Mom. Il capitolo "Tutto esiste per una ragione" inizia con Lucci che cerca di attaccare Rufy, ma Kaku e Stussy lo fermano perché per attaccare un imperatore hanno bisogno di un permesso dai superiori. Tuttavia Rufy vede Atlas a terra e decide di attaccare per primo. Al quartier generale della marina, Akainu viene a sapere che Kizaru è andato a Egghead.

Di nuovo sull'isola, Lucci sta usando la sua forma risvegliata e lo stesso vale per Rufy che attiva il Gear Fifth. Sentomaru appare con S-Snake (Boa Hancock), S-Shark (Jinbe) e S-Hawk (Mihawk) e deve essere lì presente sul campo di battaglia per poter dare ordini. Inizia uno scontro che impiega anche i Seraphim, con Jinbe che incrocia il suo e rimane scioccato. Kaku e Stussy stanno evitando gli attacchi di S-Bear che obbedisce a Sentomaru, mentre nella sala dei monitor tutti rimangono sbigottiti per ciò che sta accadendo.

Appare il vero Vegapunk che chiede cosa stia succedendo a Rufy ma loro non lo sanno e suppongono che sia un potere del Gom Gom, ma lo scienziato risponde che nel libro dei Frutti del Diavolo antico non c'è nessun riferimento al Gom Gom. Invece, lo scienziato dice che la forma di Rufy somiglia a quella di Nika, un dio che viene menzionato soltanto da alcuni testi antichi. Vegapunk poi rivela l'origine dei Frutti del Diavolo, che sembra siano animati dai desideri dell'umanità. Tuttavia, essendo contro natura, il mare li odia e per questo l'acqua è il loro nemico.

Si torna di nuovo a Rufy VS Lucci, con Rufy che attacca più volte Lucci che sputa sangue. Arriva Sentomaru nei paraggi che chiede al pirata col cappello di paglia di portare Vegapunk con lui, ma all'improvviso Lucci si riprende e attacca pesantemente Sentomaru. Per Lucci, bisogna eliminare chi può dare gli ordini ai Seraphim. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.