ONE PIECE 1069 spoiler: uno scontro epico a Egghead

È ancora in corso la saga di Egghead, l'isola che rappresenta un altro passo necessario per Monkey D. Rufy. Infatti qui il capitano dei pirati di cappello di paglia entra di diritto nella saga finale di ONE PIECE e incontra la mente più brillante di questo mondo, il dottor Vegapunk che gli fa una certa richiesta. Eppure c'è altro all'orizzonte.

Ad attirare l'attenzione è stato il nuovo incontro tra Rufy e Lucci, come si risolverà? La parola agli spoiler di ONE PIECE 1069 che subito rispondono alla domanda.

Rufy in Gear Fifth VS Lucci in versione risvegliata ;

; La forma risvegliata di Lucci ricorda un grande gatto con un mix di caratteristiche del Monster Point di Chopper e il frutto di Who's Who;

Kaku vuole aiutare Lucci dato che sta affrontando un imperatore, ma Lucci lo ignora e continua a combattere da solo;

Lo scontro ricorda le battaglie di Tom e Jerry;

Rufy sovrasta e terrorizza Lucci;

Akainu dice a Kizaru di non andare a Egghead;

Rufy sconfigge Lucci e lo mette KO ;

; La CP0 combatte contro i Seraphim perché Sentomaru sta ordinando di combatterli;

C'è una guerra su chi controlla i Seraphim, ma la CP0 distrugge la sezione di Egghead dove avvengono le comunicazioni con i Seraphim;

Vengono svelate altre informazioni sui Frutti del Diavolo;

Il frutto Hito Hito no Mi modello Nika non appare nel libro dei Frutti del Diavolo;

Lucci si riprende prima della fine del capitolo e si vede di nuovo;

Lucci vuole lasciare Egghead a causa della forza di Rufy.

C'è quindi un grande scontro in ONE PIECE 1069, subito terminato con una vittoria schiacciante per il protagonista. Ma quali altre informazioni ci sono sui frutti?