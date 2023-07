ONE PIECE 1069, trailer e uscita: il preludio dello scontro finale tra Kaido e Rufy

Ormai ci siamo quasi, manca sempre meno al momento più atteso da parte di milioni di appassionati. Ci riferiamo ovviamente all'imminente ascesa del guerriero leggendario Nika su Onigashima. Potrà il suo intervento salvare il Paese di Wano dalla tirannia di Kaido? L'anime di ONE PIECE è vicinissimo alla fine di questo arco narrativo.

L'episodio 1067 di ONE PIECE segna la sconfitta della vecchia era della pirateria e l'ascesa della nuova. Big Mom è stata sconfitta, ma anche se vittoriosi gli ormai esausti Law e Kidd non possono correre in aiuto di Rufy, il quale deve ancora risolvere il suo conflitto con Kaido. Lo scontro tra i due sarà al centro degli eventi della prossima puntata dell'anime.

In ONE PIECE 1068 Hiyori ha compiuto una vendetta a lungo cercata, mettendo fine alla vita dello shogun despota Kurozumi Orochi, mentre Izo è riuscito a uccidere un agente del CP0. Questo suo immolarsi non è tuttavia stato sufficiente, con un altro membro del Cypher Pol 0 che riesce a sfuggire e a ricevere un nuovo, pericoloso ordine impartito dai Cinque Astri in persona. L'obiettivo non è più portare via Nico Robin, ma uccidere Rufy.

Nel corso della puntata 1069 di ONE PIECE Rufy dovrà vedersela con un Kaido in versione nostalgica, triste per la perdita della cara amica Charlotte LinLin, sua ex compagna di ciurma ai tempi dei pirati di Rocks. Cappello di Paglia dovrà tuttavia fare i conti anche con l'imminente intromissione del CP0. Come da programma la prossima puntata verrà trasmessa il 16 luglio in simulcast streaming su Crunchyroll. Sarà invece il debutto del Gear 5 in ONE PIECE a subire un ritardo.