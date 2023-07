One Piece 1070: la calma prima della tempesta!

Con l'episodio 1069 di One Piece assistiamo alla sconfitta dello Snakeman e pare che il 1070 sia l'ultima puntata che ci separa dal così tanto agoniato Gear 5.

Il campo di battaglia è sempre lo stesso, Onigashima, Cupola del Teschio, Castello di Kaido. L'intervento ai danni di Rufy di un membro della CP0, Guernica, sembra regalare la vittoria a Kaido. Cappello di Paglia viene sconfitto, ma è solo l'ultimo passo che ci separa da uno dei momenti più attesi di tutto One Piece.

Durante il One Piece Day 2023 è stato infatti annunciato che sarà il 6 agosto, con l'episodio 1071, la data di debutto del Gear 5, che potremo finalmente vedere in tutta la sua maestosità e potenza. Nel video promozionale che anticipa i contenuti del 1070 intitolato Rufy sconfitto?! La determinazione di chi resta, che andrà in onda questa domenica 30 luglio, vediamo un Rufy battuto, un Kaido irritato per la vittoria "contaminata" e viene fatto intendere, come già anticipato, che è solo l'inizio del climax finale, la calma prima della tempesta.

Sono ormai settimane, se non mesi, che aspettiamo questo momento e manca davvero pochissimo, quindi gustiamoci l'episodio di domenica, che non farà altro che aumentare il pathos e l'hype in vista del 6 agosto.

E voi siete in trepidante attesa per il 1071 che si intitolerà Raggiunto l'apice di Rufy! Gear 5? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo restate aggiornati sugli avvenimenti del manga con il capitolo 1088 di One Piece che ci mostra la vera forza di Kobi.