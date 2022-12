ONE PIECE 1070 data di uscita e teorie: un ritorno natalizio per una crisi cruenta

Ormai da tempo Rob Lucci ha abbandonato il nero della CP9, quell'organizzazione governativa che aveva affrontato Monkey D. Rufy e la sua ciurma tantissimi anni fa, nella battaglia di Enies Lobby. Tuttavia il soldato del governo è rimasto vivo e vegeto e per questo è tornato in ONE PIECE con un nuovo ruolo ancora più importante.

Vegapunk voleva energia per tutti, così da poter sollevare il mondo da crisi energetiche. Una volontà molto altruista che però si è scontrata con la realtà: per raggiungere il suo obiettivo, era necessario scoprire qualcosa di più sul secolo vuoto, cosa che il Governo Mondiale non vuole. E proprio a causa delle sue ricerche che Vegapunk si è messo da solo un grande bersaglio sulla schiena, smuovendo la CP0 guidata da Rob Lucci. Il gruppo ora ha fatto irruzione e ha messo a tacere Sentomaru, provocando il caos.

In ONE PIECE 1070 Rufy reagirà al colpo subito da Sentomaru. Ma la cosa più imprevedibile sarà capire come reagiranno sia la ciurma di cappello di paglia che i Seraphim, che sembrano essere l'epicentro di questa battaglia. Al momento infatti i tre Seraphim impiegati - considerato che il Seraphim di Hancock è andata ad aiutare Jinbe e Chopper - non possono più prendere ordini da Sentomaru, quindi la CP0 diventerebbe il loro nuovo padrone temporaneamente.

Sarà necessario l'intervento dei pirati più forti della ciurma, tra cui Sanji e Zoro, che al momento però sono lontani. Rufy infatti non è detto che possa reggere da solo l'onda d'urto di un Lucci risvegliato più tre Seraphim più Kaku e Stussy, neanche in Gear Fifth. Il capitolo sarà davvero imprevedibile, senza contare che c'è da mettere in conto anche l'arrivo di Kizaru. La crisi internazionale è in vista?

ONE PIECE 1070 tornerà a Natale su Manga Plus. La prossima uscita è infatti stabilita per il 25 dicembre 2022 alle ore 16:00 sulla nota piattaforma di manga per l'occidente.