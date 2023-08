ONE PIECE 1070, Rufy sconfitto? Il tamburo della liberazione suona su Onigashima

La sconfitta del Gear 4th Snakeman in ONE PIECE 1069 segna la fine dello scontro con l'esercito pirata comandato da Kaido. Nonostante le ferite e le perdite subite, l'Imperatore viene dichiarato vincitore del combattimento con Rufy. Tuttavia, una grande rivoluzione è in atto. Zunesha e Momo avvertono il tamburo della liberazione.

L'episodio 1070 di ONE PIECE comincia con un furioso Kaido che rivolge la sua mazza chiodata verso Guernica, colpevole di averlo favorito in una vittoria sleale contro Cappello di Paglia. Rufy torna in versione base, ma i suoi occhi non si riaprono. Su tutta la fortezza volante viene annunciata, un'altra volta, la sua sconfitta.

I Mugiwara, così come Law, Kidd e i samurai di Oden, sono increduli. La realtà è però chiara, Kaido in forma dragone è pronto a distruggere definitivamente chiunque intenda proseguire gli scontri. Onigashima sta per atterrare sulla Capitale dei Fiori e presto Wano verrà trasformata in una gigantesca fabbrica di armi.

L'attenzione si sposta all'esterno, dove Momonosuke cerca disperatamente di fuggire non vedendo più alcuna speranza. D'altra parte, Yamato è convinto che bisognerebbe continuare a combattere fino all'ultimo respiro, come indicato da Rufy e dalla via del samurai.

A quel punto, Momo avverte la voce di Zunesha, il colossale elefante che gli comunica che per la prima volta in 800 anni è in grado di ascoltare i tamburi della liberazione. Zunesha è sicuro, Joy Boy è tornato e si trova già a Onigashima. L'episodio si conclude con il cuore di Rufy che ricomincia a battere, con del vapore che fuoriesce dal suo corpo, con i suoi capelli che cominciano a tingersi di bianco e con un ghigno sul suo volto. In ONE PIECE 1071 sta arrivando il Gear 5th.