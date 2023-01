ONE PIECE 1070: la soverchiante potenza del Gear Fifth

Le battute finali della saga di Egghead, prima dell'arco narrativo finale di ONE PIECE, hanno posto i Mugiwara contro potenti avversari. Luffy è stato protagonista di un grande rematch, inaspettato ma molto apprezzato dalla community, riuscendo però a dimostrare rapidamente la superiorità contro uno dei migliori agenti della Cipher Pol 0.

Mentre i Mugiwara stanno scoprendo sempre più dettagli, e importanti informazioni, sul misterioso Dr. Vegapunk, lo scienziato più brillante al mondo, che ha dedicato la vita a scoperte e invenzioni, poi utilizzate dal Governo Mondiale per contrastare i pirati, la CP0 è stata proprio inviata dall’istituzione per cancellare la sua esistenza.

La curiosa richiesta mossa Luffy da Vegapunk, ha fatto sì che i protagonisti entrassero sul campo di battaglia contro alcuni dei membri della CP0, tra cui Rob Lucci. Anni dopo l’accesa battaglia ad Enies Lobby, i due tornano ad affrontarsi, entrambi dopo aver risvegliato i poteri dei rispettivi frutti del diavolo. Nonostante in passato Lucci è stato in grado di mettere in difficoltà Luffy, stavolta l’Imperatore ha dimostrato una superiorità schiacciante.

Il Gear Fifth ha reso Luffy uno dei personaggi più potenti della serie, e per quanto il capitano dei Mugiwara non riesca ancora a padroneggiarlo con consapevolezza, le abilità del dio del Sole, Nika, gli consentono moltissimi vantaggi sul campo di battaglia. Cosa ne pensate del rematch tra Luffy e Lucci? E quali saranno secondo voi le conseguenze per aver prestato aiuto a Vegapunk? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo ad un bel cosplay di Nami, e ai titoli dei prossimi episodi dell'anime di ONE PIECE.