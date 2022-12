ONE PIECE 1070: lo spettacolo della forza di Rufy nella parte due di uno scontro

Ormai non è più una novità per il pubblico di ONE PIECE: Rufy ha risvegliato il suo Frutto del Diavolo, che in realtà non è più il Gom Gom, bensì qualcosa di ben più leggendario. Il protagonista, che ancora non conosce la vera origine del suo potere, ha il Frutto Homo Homo modello Nika e con questo ha attivato il Gear Fifth.

Un frutto che non esiste nell'Enciclopedia dei Frutti del Diavolo citata da Vegapunk, ma che comunque si sta dimostrando potente. In ONE PIECE 1070 si riprende con la narrazione dedicata ai MADS, l'organizzazione che un tempo vedeva Vegapunk come leader e che aveva altri quattro membri di spicco, ovvero Judge, Caesar Clown, Queen e una donna misteriosa che nella mini avventura di copertina si vede di spalle.

È poi tempo di tornare alla parte due dello scontro su Egghead. Lucci in versione risvegliata ha ferito gravemente Sentomaru, che cade a terra quasi esanime. Rufy blocca il leopardo e lo spedisce via con un effetto comico, mentre lui continua a girare su sé stesso dopo un attacco. Intanto i tre Seraphim si stanno dando da fare, con Boa Hancock, Jinbe e Kuma Bartholomew che mettono in risalto i poteri del loro Frutto del Diavolo.

Vegapunk rivela che ha creato il sangue verde, una sostanza che tiene in conto il fattore ereditario di un Frutto del Diavolo, con il quale si possono creare i Paramisha. Per la creazione dei Rogia invece ci sono molti più problemi, mentre per gli Zoo Zoo è tutto più semplice essendo basati su animali. Lo scontro di Rufy contro Lucci continua con l'agente governativo che subisce attacchi su attacchi senza riuscire minimamente a rispondere, ma poi Rufy decide di unirsi agli altri amici che sono riusciti a prendere il razzo del vuoto.

Sentomaru fa promettere però al capitano di portare Vegapunk con sé, prima di accasciarsi a terra. Ora il controllo dei quattro Seraphim passa al Governo Mondiale con Lucci che si è ripreso, ma al largo dell'isola c'è anche Kizaru che sta ordinando il dispiegamento delle forze della marina. Ci sarà un'altra guerra in ONE PIECE nel prossimo capitolo?