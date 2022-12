ONE PIECE 1070 spoiler: la creazione di un Frutto del Diavolo

Ci si avvicina sempre di più alla fine di ONE PIECE 1070, ciò però non vuol dire che arriverà a breve l'ultimo capitolo. Come ha dimostrato l'attuale saga di Egghead, c'è ancora tantissimo materiale da dover produrre, date le rivelazioni che sono in ballo. E un altro passo in avanti verrà fatto a Natale col prossimo capitolo.

Ecco gli spoiler di ONE PIECE 1070:

Il capitolo 1070 di ONE PIECE si intitola "Gli umani più forti";

Nell'avventura di copertina, cinque scienziati si sono radunati per il bene dell'umanità e del mondo. I cinque scienziati sono Vegapunk, Caesar, Judge, Queen e una donna sconosciuta;

Il titolo si riferisce ai Seraphim, dato che hanno mangiato dei Frutti del Diavolo artificiali;

Sentomaru non è morto, ma è stato soltanto messo fuori gioco e portato via per essere curato, tuttavia Lucci è riuscito a prendere il controllo dei Seraphim;

Continua lo scontro tra Rufy e Lucci;

Rob Lucci non riesce a ferire neanche minimamente il capitano dei pirati di cappello di paglia;

Vegapunk inizia a spiegare la difficoltà di replicazione dei Frutti del Diavolo alla ciurma;

alla ciurma; Gli Zoo Zoo sono facili da replicare dato che sono basati su animali, e soltanto i frutti mitologici sono davvero difficili da preparare e richiedono circostanze speciali;

I Paramisha richiedono il fattore "eredità" dell'utilizzatore;

Vegapunk non vuole toccare l'argomento Rogia perché sembra infinito e sembra che c'è una storia dietro sul come abbia in parte ottenuto i poteri di Kizaru;

Nell'ultima pagina di ONE PIECE 1070, Kizaru approda a Egghead;

Quindi, dopo la prima pagina spoiler ufficiale con Rufy VS Lucci, arrivano altre informazioni su un capitolo che sembra altrettanto importante e ricco di rivelazioni. Si preannuncia un'altra sfida all'apice contro uno degli umani più forti di ONE PIECE.