ONE PIECE 1070 spoiler e immagini: un Rufy scatenato e un assalto governativo

Sembrava tranquilla la gita a Egghead, l'isola del futuro dove dimora Vegapunk. Dapprima è stato lo scienziato a dare qualche piccolo problema ai pirati di cappello di paglia ma, come hanno poi scoperto i protagonisti di ONE PIECE, ci sono altre minacce all'orizzonte, principalmente rappresentate dai soliti Marina e Governo Mondiale.

Il Governo Mondiale vuole zittire Vegapunk e così ha inviato la CP0. Lo scontro in cui è stato coinvolto Rob Lucci va però oltre le sue aspettative, ed ecco così che gli spoiler di ONE PIECE 1070 con immagini lo vedono ancora in svantaggio. Il capitolo intitolato "Gli umani più forti" si apre con un'immagine di MADS nel passato, con cinque individui e Vegapunk al centro.

Riprende poi la battaglia con Lucci che tenta di finire Sentomaru e quest'ultimo che cerca di difendersi, ma Rufy in Gear Fifth spedisce via il leopardo con un attacco. Intanto i Seraphim di Jinbe e Mihawk continuano ad attaccare senza pietà gli agenti governativi. Dalla sala di controllo, Franky nota il frutto di Senor Pink e inizia a piangere, mentre Vegapunk inizia un'importante dissertazione sui Frutti del Diavolo e sulla loro riproduzione.

Mentre il Seraphim di Boa Hancock sfodera il Mero Mero e il Seraphim Kuma Bartholomew i poteri del Pad Pad, Vegapunk spiega che gli Zoo Zoo sono semplici da ricreare perché si basano su animali, mentre per i Paramisha è necessario un fattore ereditario del suo possessore. Continua poi lo scontro, che a questo punto mostra la pagina spoiler mostrata da Oda alla Jump Festa dove Lucci subisce altri attacchi.

Il Seraphim di Boa Hancock ha accompagnato con successo Chopper e Jinbe al sicuro nel razzo, e Rufy smette di combattere per raggiungerli. Il gruppetto si prepara ad accedere al laboratorio con Rufy che regredisce e diventa un vecchietto dopo aver usato il Gear Fifth. Sentomaru è ancora a terra, mentre la CP0 ha preso il controllo dei Seraphim. Intanto a Egghead arriva anche Kizaru.

Il prossimo capitolo di ONE PIECE avrà pagine a colori, inizia la grande battaglia di Egghead?