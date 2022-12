ONE PIECE 1070 spoiler ufficiali: Eiichiro Oda rivela una tavola del prossimo capitolo

La saga di Egghead si è dovuta temporaneamente arrestare a causa di una pausa di Eiichiro Oda. Il mangaka si è recato negli Emirati Arabi Uniti per una convention a cui doveva prendere parte, obbligando così Weekly Shonen Jump a non pubblicare ONE PIECE nell'uscita del 19 dicembre in Giappone. Ciò però non vuol dire che il manga sia mancato.

Lo scorso weekend, tra il 17 e il 18 dicembre, si è tenuta l'attesissima Jump Festa 2023, una delle manifestazioni di casa Shueisha più attese, dato che qui vengono rivelate informazioni sui manga, novità sugli adattamenti animati e tante altre succose novità relative ai titoli di punta. E non possono ovviamente mancare riferimenti a ONE PIECE, che ancora una volta ruba il palco anche se con pochissime informazioni.

Durante la manifestazione infatti è stata rivelata una tavola spoiler di ONE PIECE 1070, il capitolo che debutterà su Manga Plus il prossimo 25 dicembre. Chi è aggiornato sugli ultimi avvenimenti, sa che c'è uno scontro tra Rufy in Gear Fifth e Rob Lucci risvegliato. Il leopardo ha ferito gravemente Sentomaru, ma non si sa quale sia lo stato dell'aiutante di Vegapunk. Per il momento, come si può vedere nella tavola in basso, continua lo scontro tra protagonista e antagonista, con Rufy che crea un nuovo attacco chiamato "Gom Gom no Don Rocket", un pugno talmente forte che deforma lo stomaco di Lucci.

Ovviamente la caricatura è dovuta anche al potere del frutto del Diavolo Homo Homo modello Nika, in grado di deformare qualunque cosa entri in contatto con il suo utilizzatore. Cosa vi aspettate dal capitolo? E questo farà capire l'atteso ma ancora misterioso scontro di ONE PIECE del 2023 di cui ha parlato Eiichiro Oda proprio durante la Jump Festa?