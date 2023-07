ONE PIECE 1070, trailer e uscita: l'ultima sconfitta di Rufy prima del Gear 5

L'adattamento di ONE PIECE sta infine per arrivare a quello che quasi all'unanimità viene considerato il momento più atteso dell'intera scena animata giapponese da un anno a questa parte. Il tamburo della libertà sta per risuonare su tutta Wano, ma prima Rufy va incontro a un'altra sconfitta.

Dopo aver risolto tutte le altre questioni, compresa quella relativa a Big Mom, sconfitta dall'unione delle forze di Law e Kidd, l'anime di ONE PIECE si prepara al suo ultimo, grande scontro dell'arco narrativo di Wano. La fine del combattimento a Onigashima è vicinissimo.

In ONE PIECE episodio 1069 lo scontro tra Rufy e Kaido prende una brutta piega per Cappello di Paglia. Per quanto forte sia, il Gear Fourth Snakeman non è in grado di abbattere l'Imperatore, che sfruttando le sue varie forme riesce a infliggere colpi devastanti. A decretare la sua vittoria è però, sul più bello, l'intervento del CP0. I Cinque Astri di Saggezza vogliono che Rufy muoia.

ONE PIECE 1070 continuerà un cliffhanger che ha del clamoroso. Rufy è stato sconfitto un'ennesima volta, apparentemente l'ultima. Kaido è disperato, consapevole di non aver sconfitto il suo nemico con le sue sole forze, ma con l'aiuto del CP0. Lo Yonko comincerà dunque a sfogare la sua furia su tutta Onigashima. Tuttavia, per Cappello di Paglia non è ancora finita. Bisognerà comunque attendere, il Gear 5 in ONE PIECE arriverà ad agosto. L'episodio 1070 di ONE PIECE arriverà il 30 luglio, dopo una settimana di pausa.