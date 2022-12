ONE PIECE 1070: la verità dietro lo scioglimento della Flotta dei Sette

La saga di Egghead si avvicina alla conclusione con una sequela di intense battaglie, e nel capitolo 1070 di ONE PIECE, è stata giustificata una delle più drastiche decisioni prese durante il Reverie. Lo scioglimento della Flotta dei Sette ha sconvolto il Nuovo Mondo, ma per quale motivo il Governo Mondiale si è privato di alleati così forti?

Minare gli equilibri di potere in maniera così diretta ha rappresentato una grande, e inaspettata, novità, e ha anche riportato nella sfera dei pirati più potenti del mondo sette personaggi estremamente abili, permettendo loro di stringere finalmente delle alleanze. Dalla nascita della Cross Guild per mano di Buggy, Mihawk e Crocodile, fino al peso delle azioni di Boa Hancock contro Barbanera, gli ex membri della Flotta dei Sette stanno già svolgendo ruoli centrali prima della conclusione della storia.

In realtà, i sette sono stati sostituiti dai Seraphim, nuove creazioni da parte del Dr. Vegapunk, che vengono impiegati dalla Marina per affrontare le minacce maggiori. Infatti il geniale scienziato è stato in grado di riprodurre i poteri dei frutti del diavolo di tipo paramisha e usare un sangue artificiale per alimentare il potere delle armi Seraphim. Diteci cosa ne pensate di questa importante rivelazione sullo scioglimento della Flotta dei Sette nei commenti.

Per concludere ricordiamo che Ace e Luffy sono tornati insieme nella figure di Ryu Studio, e vi lasciamo alle ipotesi riguardo il capitolo 1071 di ONE PIECE, in arrivo il 6 gennaio 2023 su MangaPlus.