ONE PIECE 1071, brutte notizie per i fan: non ci sarà quell'attesa novità

A soli altri quattro giorni dal debutto del Gear 5th di Rufy nell'adattamento anime di TOEI Animation, le informazioni ufficiali sull'episodio 1071 di ONE PIECE non mancano. Nelle ultime ore ne è arrivata tuttavia una che ha dato un grosso dispiacere alla community di appassionati.

Da ormai diverso tempo è noto che in concomitanza con l'arrivo del Gear 5, nell'anime di ONE PIECE avrebbe fatto il suo debutto una nuova sigla di apertura. A quanto pare, però, per l'episodio in programma il 6 agosto 2023 non è in programma alcun cambiamento.

A diffondere tale notizia è l'insider Redon, con grande sgomento per il fandom. Stando a quanto da lui dichiarato in ONE PIECE 1071 non ci sarà alcuna nuova opening, poiché la produzione non è stata completata in tempo. In ONE PIECE 1071 ci sarà comunque una nuova ending, la prima dopo molti anni d'assenza.

La puntata in cui assisteremo finalmente al debutto animato del Gear 5 di Rufy manterrà inalterata la opening 24, senza dunque alcuna modifica speciale, mentre la prossima, la numero 25 in totale per la serie, debutterà nelle prossime settimane. La delusione di buona fetta del fandom è cocente, ma ciò passa in secondo piano quando si parla di Joy Boy, di Nika e del Gear 5 di Cappello di Paglia.