ONE PIECE 1071, crolla il rating su IMDB: per i fan non è il miglior episodio dell'anime

Il debutto del Gear 5th di Rufy nell'adattamento di ONE PIECE doveva creare un solco nell'industria animata giapponese, un prima e dopo che non doveva avere precedenti. Nonostante la fama e l'hype del pubblico, ONE PIECE 1071 non è riuscito a rispettare le aspettative di miglior episodio di sempre di un anime e della serie.

Il risveglio di Joy Boy, la verità sul Frutto Gom Gom e la comparsa del Gear 5th dovevano rappresentare il momento più iconico di sempre per un anime. Più volte TOEI Animation aveva ribadito l'episodio 1071 di ONE PIECE sarebbe passato alla storia come il GOAT, ma così non è andata. Non solo il Gear 5th di Rufy si è arreso alla Baryon Mode di Naruto, ma anche all'irraggiungibile Ultra Istinto di Goku in Dragon Ball Super.

ONE PIECE 1071 non è riuscito a diventare il miglior episodio della storia, ma nemmeno dell'anime stesso. La valutazione su IMDB sta infatti crollando in queste ore, fino a raggiungere il punteggio di 9.0 su 10. Confrontando questo votazione assegnata dal pubblico con i precedenti episodi di Wano, si può ben capire che il Gear 5th ha fallito e non ha rispettato le elevatissime aspettative della community.

Nel 2023, l'episodio 1062 è stato il migliore di ONE PIECE, con un voto di 9.8. Lo stesso voto dello scontro tra Zoro e King viene raggiunto da ONE PIECE 1015, la puntata che adatta l'iconico capitolo 1000 in cui Rufy sfida Kaido e Big Mom promettendo di diventare il prossimo Re dei Pirati. A superare, e di gran lunga, l'episodio 1071 di ONE PIECE è il 1061, quello in cui Sanji sconfigge Queen.