ONE PIECE 1071 data di uscita e teorie: è la sfida al mondo intero

Che ONE PIECE stia per finire è palese a tutti i lettori. Dopo la fine della saga di Wano, con pochissimi capitoli, Eiichiro Oda ha inserito così tante informazioni e rivelazioni che è chiaro che sta iniziando a tirare le fila per la fase finale. E ciò che sta succedendo adesso a Egghead ne è un'altra testimonianza.

Nonostante Rob Lucci abbia risvegliato il proprio Frutto del Diavolo, non è stato minimamente in grado di reggere gli attacchi di Rufy in Gear Fifth. Il protagonista di ONE PIECE ha una forza assoluta in questa forma di libertà e neanche il suo vecchio nemico è in grado di fermarlo. Non c'è stato assolutamente scontro tra i due a Egghead, anche se Rob Lucci è comunque riuscito a raggiungere un obiettivo importante come l'eliminare Sentomaru, ottenendo così il controllo dei quattro Seraphim che erano sul campo di battaglia.

E in ONE PIECE 1071 potrebbe esserci un'altra lotta senza quartiere. Il Governo Mondiale con gli agenti della CP0 sta già mettendo a ferro e fuoco l'isola, ma nel giro di poco tempo a loro si affiancherà la marina capitanata dall'ammiraglio Kizaru. Le navi da guerra si stanno già disponendo e il prossimo capitolo ha tutta l'aria di essere in parte di transizione, per poi dare il via a un grandissimo scontro che vede Mugiwara VS forze della giustizia di ONE PIECE. Da una parte ci sono i quattro seraphim, i tre agenti della CP0 e Kizaru, dall'altra ci sono i pirati di cappello di paglia, Bonney e un eventuale esercito di Vegapunk. Come si risolverà la questione?

ONE PIECE 1071 non arriverà prima dell'anno nuovo. La data di uscita su Manga Plus è prevista per il 6 gennaio alle ore 16:00.