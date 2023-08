ONE PIECE 1071 ha disilluso le aspettative? Pro e contro della puntata con il Gear 5

L'hype generato da ONE PIECE 1071 è stato un qualcosa di fenomenale, tanto da avvicinare anche i non appassionati alla serie sui pirati di Eiichiro Oda. I riflettori erano tutti puntati sul risveglio di Joy Boy su Wano e sul debutto del Gear 5th di Rufy. Tuttavia, l'episodio non ha forse rispettato le altissime premesse.

La folla di spettatori connessi contemporaneamente per ONE PIECE 1071 ha causato il down momentaneo di Crunchyroll. D'altronde, la puntata in cui di lì a poco il Gear 5th sarebbe apparso per la prima volta nell'adattamento animato era considerata all'unanimità come la più attesa di sempre. ONE PIECE 1071 aveva la fama di poter finalmente battere l'Ultra Istinto di Goku, ma alla fine il record di popolarità fatto segnare da Dragon Ball Super è rimasto intatto. Perché, nonostante così tanto clamore attorno?

A livello qualitativo, l'episodio 1071 di ONE PIECE è semplicemente superbo. Le animazioni in stile cartoon, le diverse citazioni nascoste e la colonna sonora di TOEI Animation sono perfette e ben rappresentano il Gear 5th ed il concetto di guerriero della liberazione. D'altro canto, però, su circa 20 minuti di episodio, escludendo il timing di opening ed ending, sono moltissime le scene riciclate che si ripetono e che vanno a rovinare quell'atmosfera di epicità che permeava il momento. Non solo vediamo più e più volte Rufy barcollare e saltellare su sé stesso cercando di abituarsi al suo Gear 5th, ma questi momenti sono anche intervallati da una scena tra Hiyori e Orochi che per buona parte era già stata vista. Questo, per un episodio che avrebbe dovuto scrivere la storia, è stato un errore madornale, ma che TOEI continua a ripetere. È infatti da diversi mesi a questa parte che il fandom accusa ONE PIECE di troppe scene riciclate.