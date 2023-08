ONE PIECE 1071, i fan inneggiano il Gear 5: la reazione del pubblico al debutto di Nika

L'evento più atteso dell'anno ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale. Il Gear 5 di Rufy è arrivato in ONE PIECE 1071, un episodio che non solo ha sconvolto l'intera narrativa dell'opera di Eiichiro Oda, ma che ha anche acceso il pubblico mandandolo in visibilio.

Talmente era alta l'attesa che i milioni di spettatori connessi in contemporanea per ONE PIECE 1071 hanno mandato in crash Crunchyroll. D'altronde, l'arrivo del Gear 5th viene considerato come il momento più alto di un'opera assieme all'Ultra Istinto di Goku in Dragon Ball Super. Ma come ha reagito il pubblico a questo debutto?

Il Frutto Gom Gom era all'apparenza uno dei poteri più banali di ONE PIECE, un frutto di tipo Paramisha che permette a chi lo ha ingerito di ottenere i poteri derivanti dall'elasticità della gomma. In realtà, una volta risvegliato il Frutto Gom Gom diviene l'Homo Homo no Nika, un Frutto Zoan mitologico che porta al ritorno del Dio del Sole Nika. Questo, che viene riconosciuto come il "potere più ridicolo" e che simoleggia la libertà, ha fatto impazzire i fan.

ONE PIECE 1071 ha rotto internet, secondo l'opinione della community sul web. Le animazioni di TOEI vengono definite come "spettacolari", "l'apice della serie animata di ONE PIECE". Anche "gli effetti sonori sono fenomenali". Il meglio, tuttavia, deve ancora venire con l'uscita di ONE PIECE 1072, una puntata interamente dedicata al combattimento tra Rufy e Kaido.