One Piece 1071: il Gear 5 delirante più che mai in questo remix con Ed, Edd & Eddy!

La reazione al debutto del Gear 5 in One Piece nell'episodio 1071 è stata calorosissima, mandando Crunchyroll in crash diverse volte a causa dei troppi accessi. Lo stile fuori dagli schemi e cartoonesco ha scatenato, poi, la fantasia di diversi utenti e animatori, che hanno deciso di rielaborare il ritorno di Joy Boy a loro modo!

Pare impossibile eppure la sostituzione dei dialoghi e di alcuni effetti sonori calza perfettamente nella puntata. Toei, infatti, si è spinta davvero oltre in questo episodio, che si ispira all'animazione no sense americana. Non per nulla questo remix di un utente su Twitter con Ed, Edd & Eddy non suona per nulla strano, anzi: dona un tono umoristico e ancora più delirante alla scena. Per chi non l'avesse visto, le ispirazioni a cartoni come Tom & Jerry o Looney Tunes sono palesi e confermate dallo stesso Oda.

Certamente spiazzante per molti, questo stile inedito per One Piece è stato sia amato che odiato dal pubblico, non concordando con la scelta dell'autore di rendere un momento così importante tanto ridicolo, ma questo era il suo obiettivo e in piena linea con quello che doveva essere il temperamento di Joy Boy.

E voi cosa ne pensate del 1071? L'avete visto? fatecelo sapere con un commento. Vi invitiamo inoltre a restare al passo con gli avvenimenti del manga con la data di uscita e le teorie sul capitolo 1090 di One Piece.