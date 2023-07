ONE PIECE 1071, il Gear 5th sta per arrivare al cinema: ecco in quale Paese europeo

Il debutto del Gear 5th di Rufy nell'anime di ONE PIECE è uno degli eventi più attesi dell'anno per quanto riguarda l'industria animata. Questo importantissimo momento storico, che raccoglierà milioni di appassionati, godrà di una proiezione cinematografica in ben due nazioni dell'Unione Europea.

A inizio mese in Francia i fan della serie di Eiichiro Oda ottenevano una grande vittoria. Dopo una "raccolta firme" sui social media, il cinema Le Grand Rex, che vanta la sala più grande al mondo, prometteva di portare l'episodio 1071 di ONE PIECE sul maxi schermo. Questa iniziativa ne ha ispirata un'altra simile in un Paese europeo non molto distante dall'Italia.

In Spagna è stato organizzato uno speciale evento privato che porterà la rivelazione del Gear 5th di Rufy al cinema. La proiezione avverrà il 6 agosto 2023 nella sala 2 del Filmax Gran Via Hospitalet di Barcellona. Il prezzo del biglietto è di 15 euro, ma permetterà di godere non solo del debutto del Gear 5, ma anche delle precedenti trasformazioni di Cappello di Paglia. In un maxi evento di circa 2 ore, verrano infatti trasmessi gli episodi 272, 304, 726 e 1071, puntate in cui rispettivamente vengono mostrati per la prima volta il Gear 2, 3, 4 e 5.

L'evento includerà anche dei piccoli shop in cui acquistare mechandising di marchi come Nakamasclothing e Gomu Gomu no Shop, e godrà anche di una introduzione condotta dall'organizzatore dell'evento @Djoseppe10. Credete che in quest'ultima settimana che ci separa da ONE PIECE 1071 verrà organizzata una simile iniziativa anche in Italia?