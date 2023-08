ONE PIECE 1071, ecco il guerriero della libertà: Rufy sfodera il Gear 5th

L'adattamento della Saga di Wano arriva finalmente al suo punto cruciale. Proprio quando Rufy sembrava essere stato definitivamente sconfitto da Kaido, aiutato dall'intervento di Guernica del CP0, Cappello di Paglia ha sfoderato la sua arma ultima. Il Gear 5th è arrivato in ONE PIECE 1071.

In ONE PIECE 1070 Rufy è stato sconfitto per l'ultima volta, ma l'elefante Zunesha ha potuto udire i tamburi della libertà. A Onigashima si è risvegliato finalmente il guerriero con il sorriso stampato sul volto, l'erede del dio del sole Nika e del misterioso Joy Boy. Rufy ha attivato il suo Gear 5th.

Mentre Kaido minaccia coloro i quali ancora osano ribellarsi alla sua volontà di trasformare la Capitale dei Fiori di Wano in una fabbrica di armi, Rufy si risveglia chiedendosi che cosa gli stia succedendo. Il capitano dei Mugiwara è infatti ben diverso dal solito, circondato da nuvole e rivestito di bianco. Una travolgente sensazione di felicità prende il sopravvento in lui, tanto da farlo barcollare, inciampare e fargli cambiare persino l'ambiente rendendo di gomma tutto ciò che lo circonda.

A rivelare la verità sono i Gorosei, coloro i quali avevano impartito a Guernica l'ordine immediato di uccidere Rufy. Il Frutto Gom Gom è stato da loro cercato per ben 800 anni, poiché quello non è in realtà un semplice Paramisha. Il Frutto di Rufy è in realtà uno Zoan mitologico il cui vero nome è Hito Hito no Mi, modello: Nika. Questo, concede al suo utente poteri limitati solo dalla pura immaginazione trasformandolo nel guerriero della liberazione.

Tornati a Onigashima, prima che Kaido possa uccidere qualche suo amico, Rufy ritorna all'attacco. Questa volta però, più che combattere sembra che Rufy Gear 5 stia giocando con il suo avversario facendosi beffe di lui. In ONE PIECE 1072 il Gear 5 mostrerà tutta la sua potenza.