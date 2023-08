ONE PIECE 1071 manda in crash i servizi streaming: il Gear 5 rompe il web

Il momento più atteso dai fan di ONE PIECE e non solo è finalmente arrivato. L'anime di TOEI Animation ha portato su schermo la trasformazione più ridicola mai esibita, quella che incarna il concetto di libertà. Il Gear 5th è arrivato in ONE PIECE 1071, causando il crollo dei servizi streaming dedicati.

Che ONE PIECE 1071 dovesse far letteralmente esplodere la community e la rete non era certo una sorpresa. Già da giorni si vociferava che il Gear 5th dovesse battere l'Ultra Istinto di Goku diventando il momento più epico per un anime. Eppure, i preparativi non si sono rivelati sufficienti. Cappello di Paglia ha mandato in down Crunchyroll.

Quando ci sono trasmissioni di tale importanza, è molto probabile che i sistemi non reggano l'imponente afflusso. Questo è capitato in occasione del down causato dall'ultimo episodio di Demon Slayer 3, ma anche con l'arrivo del Gear 5.

L'episodio 1071 di ONE PIECE è arrivato alle 9 di mattina giapponesi, che corrispondono alle 2 di notte del fuso orario italiano. I milioni di spettatori connessi in contemporanea, pronti per assistere al mitico debutto del Gear 5th, hanno causato il crollo di Crunchyroll. Il servizio streaming è rimasto inattivo solamente per qualche minuto, ma il fandom di ONE PIECE è orgoglioso di quanto accaduto, poiché dimostra l'importanza di questo evento e il calore degli spettatori. Anche voi avete seguito la trasmissione in simulcast streaming?