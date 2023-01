ONE PIECE 1071: la missione più pericolosa di un grande ammiraglio

Le battute finali della saga di Egghead hanno portato a interessanti sviluppi. In seguito all’incontro con i membri della CP0, Eiichiro Oda ha deciso di riportare in scena uno dei migliori, nonché storici, membri della Marina. Intenzionato a salvare Kobi, il viceammiraglio Monkey D. Garp si prepara alla sua missione più pericolosa.

Infatti, il giovane Kobi, nel tentativo di catturare Boa Hancock, ormai considerata una grande minaccia per il Governo Mondiale dopo lo scioglimento della Flotta dei Sette deciso durante il Reverie, è stato a sua volta catturato dall’Imperatore Barbanera. Per quanto Garp sia stato un eroe della Marina, ricordiamo la sua impresa al fianco di Gol D. Roger per fermare i pirati di Rocks, l’età potrebbe essere un fattore determinante contro Marshall D. Teach, uno dei personaggi più potenti dell’intera serie.

Lui stesso però, nelle tavole che chiudono il capitolo 1071 di ONE PIECE, già disponibile su MangaPlus, appare determinato e sicuro delle proprie capacità: “Ecco cosa faremo. Salite a bordo! Direzione isola di Hachinosu, distruggiamo quei pirati, e salviamo il Capitano Kobi!”. Possiamo quindi aspettarci una delle battaglie più spettacolari con protagonista Garp, il quale potrebbe riservare delle sorprese per tentare di annichilire la potenza dell’Imperatore, che è in possesso di ben due frutti del diavolo.

E voi come pensate che si evolverà la situazione? Garp riuscirà a vincere contro Barbanera? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per finire ricordiamo che lo scontro tra Garp e Barbanera è stato immortalato in una fan-art, e vi lasciamo ad un riuscito cosplay della Regina Boa Hancock.