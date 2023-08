ONE PIECE 1071, non solo Gear 5: ecco la prima ending dell'anime in 17 anni!

Negli annali l'episodio 1071 di ONE PIECE verrà ricordato come quello del debutto del Gear 5th, ma non è solo questo che è stato introdotto. Per la prima volta dopo 17 anni, l'anime di ONE PIECE torna ad avere una sigla di chiusura.

In pieno climax dell'arco narrativo di Wano Country, TOEI Animation compie una scelta storica, quella di ridare una ending all'anime di ONE PIECE. Gli ultimi minuti di una puntata di ONE PIECE non venivano infatti occupati da un tema di chiusura da quasi un ventennio.

ONE PIECE 1071 ha rotto il web mandando in crash Crunchyroll. I milioni di utenti connessi contemporaneamente al servizio streaming hanno infatti causato un momentaneo down della piattaforma. Tutto questo clamore è stato ovviamente dovuto all'introduzione del Gear 5th di Rufy.

Al termine dell'episodio, in cui Rufy mostra il potere più ridicolo di sempre per contrastare l'onnipotenza dell'Imperatore Kaido, assistiamo a una scena epocale. In ONE PIECE 1071 appare la ending numero 19. La clip di "Raise" di Chill Beans è dedicata interamente a Wano e in particolare a Yamato. L'ultima volta che in ONE PIECE compare una ending risale al lontano 2006, quando nell'episodio 278 suonava "Adventure World" di Delicatessen. E voi avevate notato questo evento memorabile, oppure eravate troppo presi dal Gear 5?