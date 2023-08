One Piece 1071: la promo del nuovo episodio invade le metro giapponesi!

Con il debutto dell'episodio 1071 di One Piece arriva il Gear 5 e con lui Joy Boy. Uscirà il 6 agosto e oltre ai trailer già rilasciati, il Giappone è invaso da teaser del nuovo episodio. Metropolitane, piazze, stazioni, qualsiasi luogo munito di maxi-schermo proietta video promo per la nuova puntata.

Quello che vedete qui sotto è un post di Twitter che mostra gli schermi della metro di Shinjuku. Le immagini che si alternano sono varie: si inizia dalle poche tavole del capitolo 1044 che precedono il risveglio di Joy Boy; si passa poi ad una breve storia riassuntiva dei vari stadi del Gear e si conclude con la battaglia contro Kaido, la sconfitta e di conseguenza lo sblocco del Gear 5.

Ora non sappiamo se questo sarà il power-up definitivo di Rufy o vedremo un eventuale Gear 6, ma dopo ben otto anni di attesa possiamo finalmente goderci una nuova e incredibile trasformazione di Cappello di Paglia. L'anime comunque sembra averci regalato momenti davvero adrenalinici con il 1070, amplificando quelle che erano le emozioni che avevamo provato leggendo le stesse scene nel manga. Ora non ci resta che attendere il momento tanto atteso, il conto alla rovescia sta per giungere al termine.

La reazione del web al Gear 5 nell'adattamento animato di One Piece è stata univoca e positiva. Vedremo se Toei riuscirà a mantenere questi standard. Certamente i prossimi sono episodi da non sbagliare. E voi siete in hype per il 6 agosto? Fatecelo sapere con un commento.