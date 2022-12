ONE PIECE 1071, il riassunto completo: il mondo intero si muove per la guerra

Ormai l'intero mondo non può più rimanere fermo. I pirati sono stati rivoluzionati a causa delle cadute di Big Mom e Kaido, che hanno lasciato liberi due posti da imperatore, subito presi da Rufy e Buggy secondo l'opinione pubblica. Ma in ONE PIECE anche Marina e Governo Mondiale continuano a fare le loro mosse.

Il capitolo 1071 di ONE PIECE è un connubio di tutte queste grandi personalità che si muovono. La pagina a colori con cui ha aperto il capitolo su Weekly Shonen Jump vede Oda disegnare la ciurma di protagonisti tutti vestiti di bianco e di rosso. Si passa poi a sorpresa a Kuma Bartholomew, che sta volando grazie al suo potere e si schianta contro la Red Line, cadendo su un'isola lì sotto che ospita il Red Port. La marina viene allertata, ma il pirata si rialza subito, nonostante il sangue e alcuni circuiti all'apparenza fuori uso.

Intanto a Egghead iniziano ad alzarsi tutte le barriere e le difese del Labophase, per proteggere Vegapunk. I sei satelliti di Vegapunk iniziano a parlare tra loro, anche litigando, con il corpo principale che chiede aiuto a un personaggio misterioso che si è rifugiato lì per non farsi trovare da nessuno. Il dottore chiede anche di portare sulla Thousand Sunny tutti e sei i satelliti. Intanto Rufy e Bonney stanno raggiungendo il laboratorio, con quest'ultima molto arrabbiata.

All'improvviso, il sistema di difesa del Labophase svanisce per non si sa quale motivo e la CP0 ne approfitta per infiltrarsi. Avvistano subito la Thousand Sunny e Kaku prova a distruggerla, ma Zoro interviene e ferma gli attacchi. Inizia così Zoro VS Kaku. Nel laboratorio, Vegapunk scappa per la furia di Bonney, dicendo che non può riportare Kuma com'era prima per un motivo.

Nelle ultime pagine di ONE PIECE 1071, Kid e la sua ciurma si avvicinano a un'isola: Elbaf. Decidono così di attraccare ed esplorarla. Invece al quartier generale G-14 della marina, Helmeppo viene richiamato da Monkey D. Garp. Il vecchio vice ammiraglio dichiara guerra a Barbanera per salvare Koby e così si sta dirigendo ad Hachinosu per aiutare il suo sottoposto.