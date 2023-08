ONE PIECE 1071: Rufy Gear 5 Vs. Kaido in una fanart in pixel art

Il debutto del Gear 5th di Rufy ha avvicinato il pubblico all'anime di ONE PIECE, su cui TOEI Animation sta riversando tutti i suoi sforzi. Mentre il tamburo della liberazione continua a risuonare su tutta Onigashima, una meravigliosa pixel fanart condivisa da un'artista celebra l'ultima battaglia della Saga di Wano.

ONE PIECE 1071 potrebbe non aver pienamente soddisfatto le aspettative del pubblico, ma l'hype generato dal più atteso dei momenti è stato elevatissimo, tanto da attirare anche chi non segue regolarmente l'anime.

Sconfitto per l'ennesima volta da Kaido, questa volta coadiuvato dall'intervento di un agente del CP0, per Rufy sembra il K.O. definitivo. All'improvviso, però, il suo cuore ricomincia a battere a ritmo dei tamburi della liberazione uditi da Zunesha. Joy Boy è tornato, e con sé ha portato il Gear 5th.

Dietro una facciata banale, il frutto del diavolo di cui Rufy si è cibato nasconde un potere tanto devastante quanto ridicolo. Il Frutto Gom Gom è in realtà il Frutto Homo Homo modello Nika, temuto persino dagli Astri di Saggezza. Con questo potere a disposizione, Rufy può distorcere la realtà conferendo la proprietà della gomma a sé stesso e all'ambiente circostante. Il suo unico limite è ora la fantasia.

Il combattimento tra Rufy Gear 5 e Kaido proseguirà in ONE PIECE 1072, ma prima di assistere al finale dello scontro un lavoro fanmade celebra il momento più iconico della Saga di Wano. La pixel art ritrae lo scontro tra Rufy Gear 5 e Kaido, con l'Imperatore pronto a un Boro Breath e con Cappello di Paglia che invece lo prende per la coda quasi saltandogli tra le fauci.