ONE PIECE 1071 spoiler: arrivano i primi dettagli in anticipo, ecco chi arriva

Improvvisamente, si è accesa la saga di Egghead. L'inizio è stato più tranquillo di altre saghe di ONE PIECE, con le parti più sorprendenti che sono state date dalle varie rivelazioni sulla lore e sui personaggi. In particolare la presenza del dottor Vegapunk ha risposto a tante domande e ha alimentato moltissime teorie.

Per adesso però bisogna mettere da parte le varie rivelazioni, dato che arriveranno vari scontri in ONE PIECE nei prossimi capitoli. Si sta infatti per scatenare una nuova guerra tra i pirati di cappello di paglia e le forze del Governo Mondiale, con la partecipazione della marina. Cosa accadrà nel prossimo capitolo? Bisognerà aspettare un po' per il capitolo completo e ufficiale, ma intanto in rete, con largo anticipo rispetto al solito, sono apparsi i primi spoiler di ONE PIECE 1071. Si tratta di pochissime informazioni e molto stringate, ma inizia già ad emergere una linea di ciò che succederà. Ecco il riassunto:

Vedremo lo scontro tra Zoro e Kaku;

Appare Garp nel capitolo, sta andando a salvare Koby;

Kid e la sua ciurma appaiono e si viene a sapere che si stanno dirigendo a Elbaf;

Appare Kuma Bartholomew;

Ci sarà quindi un revival di Zoro VS Kaku, dopo aver visto Rufy VS Lucci, ma il leaker fa sapere che sarà uno scambio di colpi molto breve. Inoltre, ricompariranno tanti personaggi che potrebbero cambiare l'attuale saga e definire le successive. Queste sono le informazioni relative a questo capitolo, e ricordiamo anche che il calendario di ONE PIECE durante le feste imporrà un'ulteriore pausa al manga di Eiichiro Oda.