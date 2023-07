ONE PIECE 1071 trailer e uscita, arriva il gran momento del Gear 5: Joy Boy si risveglia

L'atteso momento è finalmente alle porte. L'episodio 1071 di ONE PIECE, in programmazione la prossima settimana, porterà gli spettatori a vivere il risveglio di Joy Boy. Il suono dei tamburi della liberazione coincide con l'arrivo del Gear 5th di Rufy! Ecco la vera natura del Frutto Gom Gom.

In ONE PIECE 1070 viene proclamato il vincitore dello scontro tra Kaido e Rufy. L'intervento decisivo di Guernica ha favorito l'Imperatore, che ha dunque sconfitto Cappello di Paglia. Questo trionfo scorretto, tuttavia, fa infuriare il capitano dei Pirati delle Cento Bestie, che uccide l'agente del CP0 e poi rivolge la sua furia contro i sopravvissuti di Onigashima.

La lotta, in realtà, non è ancora conclusa. Zunesha si è avvicinato a Onigashima e riesce ad ascoltare i tamburi della libertà. Dopo secoli di silenzio, Joy Boy è finalmente tornato. In coincidenza con ciò, un moribondo Rufy subisce un cambiamento fisico. Il capitano dei Mugiwara sta per risvegliare il Frutto Gom Gom.

Dopo una lunga attesa, in ONE PIECE 1071 arriverà il Gear 5th. Rufy tornerà in battaglia, ancora più forte di prima. Questa volta, dalla sua avrà un potere fenomenale che lo renderà libero da ogni sorta di catena della realtà. Vi ricordiamo che in ONE PIECE 1071 debutterà una nuova ending, per la prima volta dopo quasi 20 anni. L'episodio 1071 di ONE PIECE verrà trasmesso il 6 agosto 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.