ONE PIECE 1072 fa il bis, ancora server down per l'anime

Ci risiamo, distanza di soli sette giorni l'anime di ONE PIECE l'ha rifatto! Per la seconda settimana di fila l'anime di TOEI Animation ha mandato i server di Crunchyroll in down a causa dell'elevata mole di utenza connessa contemporaneamente. Rufy fa il bis, ma qualcun altro nella storia ci è mai riuscito?

Solamente una settimana fa, il debutto del Gear 5th in ONE PIECE 1071 mandava down Crunchyroll. Ma chi si sarebbe mai potuto aspettare che l'adattamento dell'opera di Eiichiro Oda avrebbe potuto fare doppietta? Anche ONE PIECE 1072 ha causato il crash dei server di Crunchyroll!

Sebbene ONE PIECE 1071 avesse parzialmente disilluso le aspettative, non diventando il miglior episodio della storia degli anime come pubblicizzato per lungo periodo, l'hype del pubblico era comunque elevatissimo. I leaker avevano promesso che ONE PIECE 1072 sarebbe stato di gran lunga migliore e così effettivamente è stato.

Accorsi in massa per assistere al debutto in simulcast di ONE PIECE 1072, gli utenti Crunchyroll hanno subito una doccia gelata. La piattaforma è rimasta inattiva per alcuni minuti, per la seconda volta di fila a causa di ONE PIECE, a causa del numero di spettatori connessi in contemporanea. Fortunatamente, la situazione è stata risolta in pochissimo tempo e i fan hanno potuto assistere all'episodio che meritavano e che da tempo era atteso. Vedremo se l'anime farà tre su tre con l'uscita di ONE PIECE 1073.