ONE PIECE 1072: un colpo di scena proveniente dal passato

Le sorprese in ONE PIECE sono sempre dietro l'angolo. Con il tipo di storia che ha costruito Eiichiro Oda, il mangaka riesce sempre a tirare fuori un evento inaspettato o anche due, concatenandoli uno all'altro in una singola saga, portando i lettori a rimanere colpiti per ciò che è accaduto. E lo stesso si può dire del recente capitolo del manga.

ONE PIECE 1072 segna il ritorno dell'opera su Weekly Shonen Jump, alla ripresa della pubblicazione dopo le festività di fine anno. E di sorprese ce ne sono, dato che all'inizio si vedono Queen, Judge e Caesar tutti insieme in un passato in cui erano ancora membri del MADS. Ma non è l'unico momento in cui viene ricordata l'organizzazione scientifica di Vegapunk. E a proposito dello scienziato, lui e Bonney stanno avendo un'accesa discussione con la ragazza che riesce a trarlo in trappola e a trasformarlo in bambino. In questo modo, lo scienziato non può sfuggire più alla morsa di Bonney che cerca di tirargli fuori qualche informazione. Invece, tutto ciò che scopre è la presenza di una stanza dove è impressa l'orma di Kuma Bartholomew.

Vegapunk cerca di farla desistere, ma lei entra, mentre inizia un flashback dove lo scienziato sta parlando con Kuma a proposito di un esperimento scientifico che riguarda i ricordi. Usando il potere del suo frutto Pad Pad, potrebbero essere in grado di capire come funzionano. Nel presente, il vero Kuma sta cercando di scalare la linea rossa, ma viene abbattuto dai marine, mentre Bonney entra nella stanza e trova il potere di Kuma, capendo che si tratta dei ricordi del padre.

Nel laboratorio, Lilith ed Edison vanno sul campo di battaglia dato che sono arrivati anche i Seraphim, così da tentare di controllarli e riportarli dalla loro parte, mentre anche Sanji e Franky vanno all'esterno per dare manforte ai compagni. Intanto Kaku usa il suo Frutto del Diavolo risvegliato ma Zoro resiste senza problemi agli attacchi. All'improvviso però un colpo di scena: nel finale di ONE PIECE, Stussy mette a dormire Kaku e rivela di essere il clone di Miss Stussy Buckingham, ex membro dei pirati di Rocks e primo clone riuscito con successo dai MADS. Lucci è stupito, che peso avrà questa rivelazione?