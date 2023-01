ONE PIECE 1072 data di uscita e teorie: un assalto governativo

Il Governo Mondiale guidato dai Cinque Astri di Saggezza e dal misterioso Im-sama ha scoperto in mano a chi è finito il frutto Homo Homo modello Nika, uno dei più ambiti. In contemporanea, deve liberarsi anche di Vegapunk, il geniale scienziato che ha scoperto troppo. I nemici di ONE PIECE non si faranno sfuggire l'occasione creatasi a Egghead.

Sull'isola del futuro si sono radunati i pirati di cappello di paglia, che hanno stretto un patto proprio con lo scienziato. Vegapunk sapeva già di essere andato troppo in là con le ricerche e di aver toccato argomenti delicati a causa del secolo vuoto e dell'antico regno perduto, dalla cui sconfitta nacque il Governo Mondiale. E infatti l'assalto è in corso, con la CP0 che attacca il Labophase e con Kizaru pronto a sbarcare. Ma anche il resto della marina si muove, verso altri obiettivi.

ONE PIECE 1072 smuoverà ancora il mondo intero. Garp si sta per imbarcare in una missione suicida che però non inizierà subito, ma getta le basi per una nuova guerra con un imperatore. Kid invece ha raggiunto quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Rufy e soci. Ma proprio su questi ultimi il prossimo capitolo si dovrà concentrare: con la difesa della Thousand Sunny necessaria dall'attacco dei tre agenti, i mugiwara dovranno tutti scendere in campo. Prima però c'è da risolvere la situazione tra Bonney e Vegapunk che potrebbe arrivare nel prossimo episodio. Una volta spiegata la verità su Bartholomew Kuma, il resto si muoverà da sé.

ONE PIECE 1072 verrà pubblicato il 22 gennaio 2023 su Manga Plus.