One Piece 1072 è arrivato, ma è davvero l'episodio più bello di sempre?

I server nuovamente down per l'episodio 1072 di One Piece ci dimostrano quanto questa fase dell'arco di Wano sia seguita. Il Gear 5 infatti ha segnato un momento storico. È ancora presto, ma già molti paragonano l'importanza del G5 al primo Super Saiyan, ma...com'è stata questa puntata che prometteva di essere la migliore della storia?

È stato un episodio di pura azione e ciò che ha fatto scalpore sono state le animazioni, globalmente lodate dal pubblico e dalla critica. Come riporta il post Twitter in calce all'articolo, molti sakuga, ovvero quei fan riconosciuti dalla community come autorità e che prestano particolare attenzione all'animazione, hanno elogiato il lavoro di Toei.

Il combattimento è dinamico, adrenalinico e porta allo stremo quello di cui avevamo avuto un piccolo assaggio nel 1071. Difficile descrivere un solo punto saliente degno di nota, l'episodio ne è pieno! Potremmo citare il momento in cui lo Yonko chiede a cappello di Paglia di prendere la battaglia seriamente o l'iconica clip, che sta facendo il giro del web, dove Luffy risponde a Kaido di non aver paura della morte, con il cuore che batte a suon di tamburo più forte che mai, emanando geyser di colori. I tratti del suo corpo, in queste scene, sembrano disegnati da una mano quasi tremante, uno sketch, per mantenere quello stile cartoonesco e dare più risalto possibile alla dinamicità della figura di Rufy, una deformazione delle linee per certi versi simile a quella avevamo visto adottare anche in Naruto nello scontro contro Pain. Nell'immagine di copertina potete vedere un frame della scena di cui stiamo parlando. È stato una puntata che sarà leggenda? La qualità c'è, ovviamente sarà il tempo a dare quella patina di GOAT oppure no, bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi episodi, anche se molti leaker parlano proprio del 1072 come la migliore dell'arco di Wano e una delle più belle mai viste.

